حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواعيد الرسمية لامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الفرصة الثانية، للعام الدراسي 2026، في إطار استعداداتها لتنظيم العملية الامتحانية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تنطلق يوم السبت 4 يوليو 2026، وتستمر حتى الأربعاء 22 يوليو 2026، وفق جدول يشمل اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في مختلف المواد الدراسية.

وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

السبت 4 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

الأحد 5 يوليو 2026: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

الاثنين 6 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

الأربعاء 8 يوليو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

السبت 11 يوليو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

الاثنين 13 يوليو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

الأربعاء 15 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

السبت 18 يوليو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

الاثنين 20 يوليو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

الأربعاء 22 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا والرياضيات).



