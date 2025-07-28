موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026.. تعرف على التفاصيل

كتب: أحمد الجندي:

يتزايد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية المعتمدة للسنة الدراسية المقبلة، والتي تضمنت مواعيد بدء الدراسة، فترات الامتحانات، والإجازات الرسمية للمدارس والجامعات.

وخلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول ستبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن تمتد حتى الخميس 22 يناير 2026.

الجدير بالذكر، بدأت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، في توزيع استمارات النجاح الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2025، على الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول بنجاح. يق القبول بالجامعات والمعاهد.

وفي السياق نفسه، تقوم إدارات المدارس بتسليم إخطارات امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو مادتين خلال الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2025.

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