آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد لتقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025.

وأوضحت الوزارة أن يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 سيكون آخر يوم لاستقبال طلبات التظلم، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

الجدير بالذكر، وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم للتظلمات كالتالي:

-سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من أمس الأحد من هنا

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