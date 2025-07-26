الشرقية - ياسمين عزت:

رغم احتفاء مشيخة الأزهر الشريف بها ضمن أوائل الجمهورية، اختارت الطالبة جنا محمود حسني سليم أحمد، ابنة منطقة الشرقية الأزهرية، أن تتوارى خلف الهدوء احترامًا لمشاعر جيرانها، بعدما فقدوا عزيزًا لديهم.

الطالبة التي تدرس بمعهد فتيات الشيخ إبراهيم عطية بقرية النخاس التابعة لمحافظة الشرقية، حصلت على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، محققة 646 درجة بنسبة 99.38%.

لكن بدلاً من الاحتفال والظهور الإعلامي، فضّلت "جنا" وأسرتها إعلان الحداد تضامنًا مع أهل الفقيد، في لفتة إنسانية تعكس رقي الأخلاق وأصالة المشاعر، لتثبت أن التفوق لا يُقاس فقط بالأرقام، بل أيضًا بالقيم.





