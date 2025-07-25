كتب- حسن مرسي:



نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الشائعات المتداولة حول وجود أخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنها لا تستند إلى حقائق وتهدف إلى التشكيك في العملية التعليمية.



قال زلطة خلال تصريحات تليفزيونية إن هذه الادعاءات مضللة وتستهدف إثارة القلق بين الطلاب وأسرهم.



أضاف المتحدث أن الإجراءات المتبعة منذ بدء الامتحانات وحتى اعتماد النتائج تخضع لمراقبة دقيقة لا تسمح بأي شبهات.



أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نموذج الإجابة الرسمي للمقارنة مع أوراق الإجابة أثناء فترة التظلمات.



وأوضح أن أي زيادة في الدرجات سيتم منحها فورًا بعد المراجعة مع مسؤولي الكنترول، مع إبلاغ مكتب التنسيق لضمان دقة الإجراءات.



أعلن متحدث التعليم عن فتح باب التظلمات ابتداءً من الأحد القادم لمدة أسبوعين، مؤكدًا التزام الوزارة بالشفافية الكاملة في التعامل مع الطلبات.



وأضاف أن مكتب التنسيق سيتم تحديثه بأي تعديلات في النتائج لتجنب أي خلل في عملية القبول الجامعي.



وأكد منتحدث التعليم على أن الطالب سيتمكن من التسجيل عبر الرابط الرسمي وتحديد موعد المراجعة، مع دفع رسوم 300 جنيه تُسترد إذا ثبت استحقاق الطالب للدرجات، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو حماية حقوق الطلاب وضمان العدالة في التقييم.







