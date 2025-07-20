مفيش تعطيل دراسة.. وزير التعليم: تحريك 4700 مدرسة لحل أزمة الكثافة

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة كثافة الفصول الدراسية، مؤكدًا أن تلك التحديات تختلف من منطقة لأخرى، ما يستلزم تنوعًا في الحلول وَفق طبيعة كل إدارة تعليمية.

وقال عبد اللطيف، خلال لقائه، اليوم الأحد، بعض الكتاب ورؤساء التحرير؛ لاستعراض تفاصيل نظام البكالوريا: إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية مكونة من 5 محاور؛ لمعالجة مشكلة الكثافة داخل الفصول دون التأثير على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أول هذه الحلول يتمثل في إعادة توظيف المدارس الثانوية الكبيرة؛ خصوصًا التي تضم عددًا كبيرًا من الفصول، لافتًا إلى أن الوزارة حولت بعضها إلى العمل فترتَين، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لطلاب الإعدادي والمسائية لطلاب الثانوي؛ ما أسهم في تفريغ بعض مدارس الإعدادية واستخدامها بكفاءة.

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة نجحت في تحريك 4700 مدرسة من مواقعها الحالية إلى أماكن أكثر ملاءمة، مؤكدًا أن العملية تمت بشكل منظم ودون أي مشكلات؛ حيث جرى التنسيق مع إدارات المدارس مسبقًا.

وأوضح وزير التعليم أن آلية التحريك تمت عبر منهجية واضحة، تم خلالها تحريك مدير المدرسة وبعض المعلمين، مع الإبقاء على وكيل المدرسة في موقعه، كما تولى مدير الإدارة التعليمية مسؤولية الإشراف على التنفيذ، وفقًا لرؤيته لاحتياجات كل منطقة.

وأكد الوزير أن هيئة الأبنية التعليمية استعانت بتقنيات حديثة في تنفيذ هذه الخطة؛ على رأسها خرائط Google Maps، لاختيار المواقع الجديدة التي لا تبعد عن الموقع الأصلي للمدرسة بأكثر من كيلومتر، بما يسهل انتقال الطلاب والمعلمين ويقلل من آثار التغيير.

وأشار وزير التعليم، في ما يخص الحل الثاني، إلى أن الوزارة قامت بحصر جميع الفراغات التعليمية غير المستغلة داخل المدارس، ومنها غرف الكنترول التي كانت تُستخدم فقط خلال الامتحانات، قائلاً: "قررنا تحويل هذه الغرف إلى فصول دراسية، ونقل الكنترول إلى أحد المكاتب الإدارية".

وتابع عبد اللطيف: لدينا نحو 22 ألف مبنى مدرسي يحتوي على غرفة كنترول، وبعد استخدامها كفصول، أضفنا فعليًّا 22 ألف فصل دراسي إلى الخدمة.

وكشف الوزير عن تطبيق حل ثالث في بعض المدارس ذات الكثافة المرتفعة، وهو نظام الفترة الممتدة، والذي يسمح بزيادة اليوم الدراسي لبعض المدارس دون الحاجة إلى معلمين جدد، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تختلف عن نظام الفترتَين التقليدي، حيث يستكمل المعلمون أنفسهم اليوم الدراسي بنظام مرن.

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