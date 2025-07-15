كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية، عددًا من المواقع المخصصة لإنشاء مدارس جديدة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة؛ بهدف إنهاء نظام الفترتَين بدايةً من العام الدراسي المقبل، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات الطلابية العالية، وإنهاء نظام الفترتَين ببعض المناطق.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأيمن الفخراني مدير إدارة المرج التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الإدارة التعليمية بالمرج.

وتوجه الوزير لتفقد آخر مستجدات الموقع الإنشائي لمدرسة في منطقة المرج؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في المنطقة المحيطة، مؤكدًا خلال الجولة أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية وَفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتوجه الوزير لتفقد مبنى الإدارة التعليمية؛ للوقوف على مراحل نقل العاملين بها إلى مبنى آخر جديد تم الانتهاء من إنشائه، والذي يستوعب ٤٤٦ موظفًا.

وتوجه الوزير لتفقد استغلال الفراغات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع المشتركة للمرحلتَين الإعدادية والثانوية، والتي تضم ١٦ فصلًا.

وتفقد عبد اللطيف مدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات، والتي تضم ٢٥ فصلًا؛ للوقوف على التوسعات التي تم إنشاؤها والعمل على تقليل الفترات المسائية بمدارس المرج، موجهًا بالفصول المتحركة واستغلال الفراغات، وعدم المساس بمعامل العلوم والمكتبة.

وتفقد الوزير أيضًا مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية؛ حيث استعرض خطوات تقليل الكثافات في الفصول لـ٤٥ طالبًا العام الدراسي الماضي، وتفقد مدرسة الأندلس، تحت الإنشاء، موجهًا بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأوضح الوزير أن منطقة المرج تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومن ثم فإن إنشاء مدارس جديدة بها يمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية.

واختتم الوزير جولته بتأكيد استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الوزارة؛ لضمان تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أن الوزارة تستهدف إنهاء نظام الفترتَين وَفق الآليات المتاحة والجهود المبذولة للتوسع في أعداد المدارس بالمنطقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بالمنطقة.

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