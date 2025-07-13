الغربية - مروة شاهين:

شهد منزل الطالبة ندى محمد رمضان، ابنة مدينة طنطا، حالة من الفرحة العارمة بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، نظام الخمس سنوات، بمجموع 98.6%.

وروت ندى لمصراوي كواليس اللحظة التي تلقت فيها الخبر، قائلة: "كنت نايمة وصحيت على مكالمة من محافظ الغربية، وقال لي إني الأولى على الجمهورية.. مصدقتش نفسي، وقعدت أصرخ من الفرحة وصحيت كل اللي في البيت، وكلمت بابا ورجعته من الشغل".

وأوضحت ندى أنها اختارت الالتحاق بالتعليم الفني رغم رغبة أسرتها في دخولها الثانوية العامة، وقالت بثقة: "أنا اللي قررت.. قلت لهم هدخل ثانوي فني وهتفوق فيه، بدل ما أبقى طالبة عادية في الثانوية العامة".

من جانبه، قال والدها محمد رمضان إن ندى كانت دائمًا من المتفوقات منذ طفولتها، وكانت من الأوائل طوال المرحلة الابتدائية، ورغم رغبتهم في التحاقها بالثانوية العامة، قرروا دعم اختيارها التعليم الفني، وهو ما أثمر عن هذا التفوق الكبير.

وأعربت ندى عن أملها في الالتحاق بكلية التجارة، مشيرة إلى أن أسرتها وخطيبها كانوا أكبر داعمين لها خلال سنوات الدراسة، وأضافت مبتسمة: "خطيبي قال لي هتطلعي الأولى وهجبلك آيفون هدية".