كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية احتساب المعدل التراكمي (GPA) النهائي لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2025 / 2026، موضحة أن النظام الجديد يعتمد على أسلوب تقييم حديث يتماشى مع المعايير الدولية في قياس أداء الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مادة يتم احتسابها وفق نظام من 4 نقاط كحد أقصى، بما يضمن دقة أكبر في تقييم المستوى العلمي للطلاب.

نظام الدرجات والتقديرات داخل STEM

أوضحت الوزارة أن الطالب الراسب يحصل على تقدير (F) بقيمة صفر من النقاط، بينما يتم توزيع باقي التقديرات للناجحين وفق مستويات تدريجية ناتجة عن تقسيم درجات النجاح إلى 10 شرائح متساوية، وجاء نظام التقديرات على النحو التالي:

A = 4.0 نقاط.

A- = 3.7 نقاط.

B+ = 3.3 نقاط.

B = 3.0 نقاط.

B- = 2.7 نقاط.

C+ = 2.5 نقاط.

C = 2.0 نقاط.

C- = 1.7 نقاط.

D = 1.3 نقاط.

D- = 1.0 نقطة.

F = 0 نقطة (رسوب).

اقرأ أيضاً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية







آلية حساب المعدل التراكمي (GPA)

أكدت الوزارة أن احتساب المعدل التراكمي يتم عبر المتوسط الحسابي لنقاط جميع المواد الدراسية، وهو ما يعكس مستوى الطالب الأكاديمي بصورة دقيقة وشاملة، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق تقييم عادل يوضح الأداء الفعلي للطلاب خلال العام الدراسي.

فرص متعددة لتحسين النتائج لطلاب STEM

أوضحت وزارة التربية والتعليم إتاحة فرصتين لدخول الامتحانات في المواد الأساسية، حيث تشمل الفرصة الأولى: في نهاية العام الدراسي، والفرصة الثانية: خلال امتحانات الدور الثاني للبكالوريا المصرية، ويتم اعتماد أعلى درجة يحصل عليها الطالب من بين المحاولتين عند احتساب النتيجة النهائية.

إثبات المعدل التراكمي في شهادة التخرج

وبيّنت الوزارة أنه يتم إدراج المعدل التراكمي (GPA) والتقدير النهائي ضمن شهادة التخرج، بما يتيح توثيق مستوى الطالب بشكل رسمي، ويساعد في تعزيز فرصه للالتحاق بالجامعات وفق نظام تقييم دقيق وشفاف.