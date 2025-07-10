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"المسلة ولعت فرحة".. دخّان ورقص ومزمار في ختام الثانوية العامة ببورسعيد- صور

03:00 م الخميس 10 يوليه 2025
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    احتفل طلاب الثانوية العامة ببورسعيد (4)
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    احتفل طلاب الثانوية العامة ببورسعيد (5)
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    احتفل طلاب الثانوية العامة ببورسعيد (2)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بنهاية امتحانات الثانوية العامة وذلك بحديقة الشهداء "المسلة" نطاق حي الشرق.

وأطلق طلاب الثانوية العامة الألعاب النارية وألعاب الدخان، محتفلين على أنغام المزمار والطبل البلدي، في ظل أجواء من المرح والفرحة بين الطلاب وأولياء أمورهم.

وارتدت مجموعات من الطلاب تيشرتات موحدة وعليها عبارة "دفعة 2025" باللغتين العربية والإنجليزية، بينما تبادل الطلاب الصور التذكارية والتوقيع على تيشرتات بعضهم البعض للذكرى.

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