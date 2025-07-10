ورد وزغاريد وشوكولاتة.. أجواء احتفالية في المنوفية بانتهاء ماراثون الثانوية

المنوفية – أحمد الباهي:

سادت أجواء من الفرحة والارتياح مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الخميس، مع خروج طلاب الثانوية العامة من لجانهم بعد أداء آخر امتحاناتهم، وسط استقبال احتفالي مميز من ذويهم.

فور انتهاء امتحاني الأحياء والإحصاء، انطلقت مجموعات من الطلاب والطالبات من مدرسة الشهيد طيار محمد شبل الثانوية المشتركة إلى ميدان الباجور، وهم يحملون البلالين والورود وعلب الشوكولاتة التي قدمها لهم الأهالي كهدية رمزية، تعبيرًا عن الفخر وتخفيفًا لما مرّوا به من ضغط نفسي خلال قرابة شهر من الامتحانات.

وأكّد العديد من الطلاب سهولة الامتحان الأخير، مشيرين إلى أن الختام كان مريحًا ومناسبًا، ليبدأوا بعدها فصلًا جديدًا من الترقب والاحتفال بعد رحلة طويلة من المذاكرة والتوتر.