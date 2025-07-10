"باي باي ثانوية".. احتفالات بالألعاب النارية بنهاية الامتحانات في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، بانتهاء الامتحانات اليوم الخميس، وعبر عدد منهم عن فرحتهم بآخر أيام الامتحانات بالغناء والرقص والألعاب النارية أمام أبواب لجان الامتحانات.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحانات الأحياء للشعبة العلمية، والإحصاء للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات.

أبدى عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، ارتياحهم بعد انتهاء الامتحانات فيما اعتبروا أن المواد الثلاث جاءت في مستوى الطالب المتوسط رغم احتوائها على بعض النقاط التي تطلبت وقتا للحل.

ورصد "مصراوي" آراء عدد من طالبات الثانوية العامة، إذ أوضحن أن امتحان الأحياء لم يكن صعبا وأن مدة الامتحان كانت ملائمة للأسئلة.

وأفاد طلاب بأن امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج ، واعتبروا أن الوقت كان مناسبا للإجابة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.