تباين آراء طلاب الثانوية بالقليوبية بشأن امتحان اللغة الإنجليزية- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، حيث أعرب الطلاب بلجنة مدرسة الشيماء الثانوية بنات عن رضاهم العام عن مستوى الأسئلة، رغم الإشارة إلى صعوبة قطعة الفهم التي تطلبت تركيزًا كبيرًا.

وأكد الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الكلمات والجزئيات التي احتاجت إلى دقة في الفهم.

من جانبه، أعلن مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن جاهزية لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضح عبده أنه تم تجهيز 104 لجان عامة لأداء الامتحانات هذا العام، تضم 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة، إلى جانب 24 استراحة للملاحظين، موزعة بالتساوي بين الرجال والسيدات، لتوفير سبل الراحة للعاملين خلال فترة الامتحانات.