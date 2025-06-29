إعلان

ارتياح بين طلاب الأقصر بعد امتحان الإنجليزي: "سهل ومباشر"

01:56 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طلاب الثانوية العامة (3)
  • عرض 3 صورة
    طلاب الثانوية العامة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

عبر غالبية طلاب الثانوية العامة في محافظة الأقصر، عن ارتياحهم عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، حيث وصفوه بأنه جاء سهلاً ومباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب أحمد علي، إن الامتحان جاء خاليًا من الفقرات الصعبة وبدون تعقيدات أو أسئلة من خارج المنهج.

وعبر أولياء الأمور عن سعادتهم بسهولة الامتحان، معتبرين أن هذا النهج يساهم في تخفيف الضغط النفسي على الطلاب ويعطيهم دفعة معنوية لاستكمال بقية المواد بنفس الروح الإيجابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 طلاب الأقصر امتحان الإنجليزي سهل ومباشر محافظة الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)