ارتياح بين طلاب الأقصر بعد امتحان الإنجليزي: "سهل ومباشر"

الأقصر- محمد محروس:

عبر غالبية طلاب الثانوية العامة في محافظة الأقصر، عن ارتياحهم عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، حيث وصفوه بأنه جاء سهلاً ومباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب أحمد علي، إن الامتحان جاء خاليًا من الفقرات الصعبة وبدون تعقيدات أو أسئلة من خارج المنهج.

وعبر أولياء الأمور عن سعادتهم بسهولة الامتحان، معتبرين أن هذا النهج يساهم في تخفيف الضغط النفسي على الطلاب ويعطيهم دفعة معنوية لاستكمال بقية المواد بنفس الروح الإيجابية.