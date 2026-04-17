مصر تسترد 13 قطعة أثرية من أمريكا.. والوزير: لن نتنازل عن أي آثار مصرية

تصوير - أحمد مسعد:

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول طبيعة إدارة القرار داخل الحكومات المصرية، ومدى تأثر السياسات بتوجهات رئيس الجمهورية، وإلى أي حد يمكن القول إن حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، كانت تمتلك سياسة اقتصادية واضحة ومستقرة؟

د. محمود محيي الدين يكشف كواليس صناعة القرار داخل حكومة نظيف

أكد د. "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن ما يُوصف بـ"رغبات الرئيس" هو في الحقيقة "توجهات نظام حكم".

وأوضح المبعوث الأممي، أن رئيس الجمهورية في النظام المصري هو رأس السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن عمل الوزراء يتم في إطار دستوري واضح، يقوم على الالتزام بالتوجه العام للدولة، مع إمكانية النقاش والتعديل قبل اتخاذ القرار النهائي.

صناعة القرار داخل الحكومة والتوازن بين المؤسسات

قال د. محمود محيي الدين، إن الوزير في النظام التنفيذي المصري ليس في موقع يسمح له بالتصادم مع التوجه العام للدولة، بل دوره يتمثل في الإقناع أو عرض الرأي أو تنفيذ القرار بعد اعتماده، لافتًا إلى أن بعض الملفات قد تشهد نقاشًا موسعًا داخل الحكومة قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن هذا النمط من العمل يتطلب مسؤولية مضاعفة من الوزير، باعتباره مؤتمنًا على تنفيذ السياسات العامة وفق الدستور، وفي الوقت نفسه شريكًا في تقديم الرأي الفني والتقني قبل إقرار أي توجه نهائي.

تجربة المناطق الحرة وبورسعيد والنقاش حول السياسات الاقتصادية

تطرق د."محيي الدين" إلى تجربة نظام المناطق الحرة في بورسعيد، موضحًا أن هناك وقتها نقاشًا واسعًا داخل الحكومة حول استمرار تلك المزايا أو تعديلها، إذ كان هناك اتجاه لإعادة النظر في بعض الإعفاءات، مقابل رؤية أخرى كانت تدعو للإبقاء عليها نظرًا لارتباطها بالنشاط الاقتصادي في المدينة.

وأضاف أن هذا الملف شهد حوارًا موسعًا داخل الحكومة، شارك فيه عدد من الوزراء والخبراء، وتم رفعه للقيادة السياسية بعد مناقشات متعددة، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وأثر القرار على العمالة والاستثمار.

الحوار المؤسسي وتطور القرار داخل الدولة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن عملية صنع القرار في تلك الفترة لم تكن أحادية، بل اعتمدت على التشاور بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجهات التنفيذية، لافتًا إلى أن بعض القرارات كانت تتغير أو تُعدل بناءً على النقاش العام وردود الفعل المجتمعية.

ولفت إلى أن هذا النمط من التفاعل ساهم في تطوير بعض السياسات، لكنه في الوقت نفسه كشف الحاجة إلى مزيد من الاتساق في السياسات العامة لتجنب التباين بين المراحل المختلفة.

مشروع الصكوك ومشروع الملكية الشعبية

استعاد د. "محيي الدين" تجربة طرح مشروع الصكوك ضمن ما عُرف ببرامج تعزيز الملكية الشعبية، موضحًا أن الفكرة كانت تقوم على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية الشركات العامة من خلال أدوات مالية حديثة.

وأضاف أن المشروع تم دراسته على مدار فترة طويلة، وشهد نقاشات موسعة مع خبراء محليين ودوليين، إلى جانب جولات حوار مجتمعي شملت أحزابًا ونقابات وجهات مختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.

الحوار المجتمعي وتأثير الأزمة المالية العالمية

أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن المشروع شهد تفاعلًا متفاوتًا بين مؤيدين ومعارضين، قبل أن تتأثر المناقشات بالأزمة المالية العالمية، التي دفعت إلى إعادة تقييم توقيت التطبيق، باعتبار أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية لاستكمال التنفيذ في ذلك الوقت.

وأكد أن التجربة كانت ستُحدث نقلة نوعية في سوق المال والملكية العامة، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى طبقت نماذج مشابهة بنجاح، وأن تأجيل التنفيذ حرم الاقتصاد من فرصة توسع أكبر في قاعدة الملكية.

تقييم التجربة ودور القيادة التنفيذية

اختتم الدكتور محمود محيي الدين، بالتأكيد على أن أي تجربة إصلاح اقتصادي تحتاج إلى توازن دقيق بين القرار الفني والقرار السياسي، مشددًا على أن دور الوزير يتمثل في عرض البدائل وإقناع صانع القرار الأعلى، وهو رئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول التنفيذي الأول وفق الدستور.

وأضاف المبعوث الأممي، أن حكومة الدكتور نظيف ضمت نماذج من التنسيق المؤسسي الفعال، إذ كانت القرارات تُدار عبر حلقات نقاش محددة وواضحة، قبل أن تُحسم في الإطار التنفيذي الأعلى، وهو ما انعكس على سرعة وحسم بعض الملفات الاقتصادية المهمة.

اقرأ أيضًا:

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)

الدكتور محمود محيي الدين ينتقد قرار الحكومة بغلق المحلات في التاسعة مساءً – فيديو

محمود محيي الدين: صندوق النقد يرى الحكومات لا الشعوب -(فيديو)