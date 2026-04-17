أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، استمرار الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية.

وقال كوبر في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران، مؤكدًا أنه تم إيقاف التجارة البحرية الإيرانية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم اعتراض 19 سفينة حتى الآن في إطار الحصار البحري على إيران، مشيرًا إلى أنه لم تتمكن أي سفينة من التهرب من الحصار حتى الآن.

وأوضح كوبر، أن 8 مروحيات من طراز أباتشي تساهم في أعمال المراقبة وتوفير الردع في منطقة مضيق هرمز، لافتا إلى أن القوات الأمريكية تراقب جميع الموانئ والسفن الإيرانية.

وأشاركوبر، إلى أن القوات الأمريكية قادرة على مواصلة فرض الحصار البحري مهما طال الأمر، مضيفا أنها لم تتعرض لأي هجمات حتى الآن.

وأكد كوبر أن القوات الأمريكية لا تقوم بمرافقة السفن التي تعبر مضيق هرمز، موضحًا أن المضيق مفتوح وأنه تم رصد عبور عدد من السفن، معربا عن تفاؤله بالوضع.