القيادة المركزية الأمريكية: الحصار البحري مستمر على إيران

كتب : وكالات

08:33 م 17/04/2026

الأدميرال براد كوبر

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، استمرار الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية.

وقال كوبر في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران، مؤكدًا أنه تم إيقاف التجارة البحرية الإيرانية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم اعتراض 19 سفينة حتى الآن في إطار الحصار البحري على إيران، مشيرًا إلى أنه لم تتمكن أي سفينة من التهرب من الحصار حتى الآن.

وأوضح كوبر، أن 8 مروحيات من طراز أباتشي تساهم في أعمال المراقبة وتوفير الردع في منطقة مضيق هرمز، لافتا إلى أن القوات الأمريكية تراقب جميع الموانئ والسفن الإيرانية.

وأشاركوبر، إلى أن القوات الأمريكية قادرة على مواصلة فرض الحصار البحري مهما طال الأمر، مضيفا أنها لم تتعرض لأي هجمات حتى الآن.

وأكد كوبر أن القوات الأمريكية لا تقوم بمرافقة السفن التي تعبر مضيق هرمز، موضحًا أن المضيق مفتوح وأنه تم رصد عبور عدد من السفن، معربا عن تفاؤله بالوضع.

فيديو قد يعجبك



"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
حوادث وقضايا

"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
زووم

"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
زووم

عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
حوادث وقضايا

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

