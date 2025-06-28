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بالصور.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73,53%

10:59 ص السبت 28 يونيو 2025
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المنوفية - أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2025 بنسبة نجاح 91,18 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 34 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2025 بنسبة نجاح 85,71 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالب، كما اعتمد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73% حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي
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