أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، أن أكثر ما يؤثر في المواطن المصري هو كل ما يتعلق بالمنتخب، موضحًا أن هناك مساندة كبيرة من اتحاد الكرة ودعمًا قويًا ومستمرًا.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة استعدادات المنتخب لكأس العالم، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وقال "حسن" إنه حرص على ترسيخ فكرة لدى اللاعبين بأن الفريق القوي يجب أن يخوض تجارب ودية أمام منتخبات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها المنتخب إلى كأس العالم.

وأعرب عن أسفه لعدم تكرار هذا الإنجاز بشكل أكبر رغم مكانة المنتخب المصري، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الفني وضعف الإعداد خلال الفترات الماضية كانا من أبرز الأسباب.

ولفت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاعتماد على المواطن المصري في مختلف المجالات، موضحًا أن الجهاز الفني واجه مهمة صعبة منذ توليه المسؤولية، وأن تحقيق النجاحات لم يكن أمرًا سهلًا في ظل تطور وقوة المنتخبات الإفريقية.

وأشار إلى أن الوصول إلى كأس العالم وبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بالمغرب تحقق بفضل الله ثم بجهود الجميع، خاصة في ظل الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين المحليين.

ولفت إلى امتلاك المنتخب عددًا من المحترفين المميزين، في مقدمتهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد، وعمر مرموش.

وأوضح أن المنتخب خاض مباريات قوية تطلبت استعدادات خاصة، من بينها مواجهتا السعودية وإسبانيا، مشيرًا إلى أن مباراة السعودية كانت في غاية الصعوبة، خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين مثل محمد صلاح، تلتها مواجهة إسبانيا، واختتم بتوجيه الشكر للاعبين على تحملهم مشقة كبيرة بين المباراتين.

وقال حسام حسن: "هدفنا الرئيسي إسعاد الشعب المصري، وسعيدون جدًا بأننا أدينا مهمتنا بنجاح، لأننا تعاقدنا مع بلدنا وتكليفنا كان إسعاد الشعب المصري".