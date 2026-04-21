من هنّ النساء الثماني اللاتي طالب ترامب بالإفراج عنهن في إيران؟

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إيران إلى عدم إعدام ثماني نساء متهمات بارتكاب جرائم ضد الدولة، وذلك بالتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار في إسلام آباد بباكستان.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إلى القيادة الإيرانية، التي ستتفاوض قريبًا مع ممثليني: سأكون ممتنًا جدًا للإفراج عن هؤلاء النساء. أنا متأكد أنهم سيحترمون ذلك. الرجاء عدم إيذائهن! سيكون ذلك بداية رائعة لمفاوضاتنا".

وكان منشور ترامب قد تضمن لقطة شاشة من تعليق لناشط يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى إيال ياكوبِي، نشر صور ثماني نساء قال إنهن حُكم عليهن بالإعدام.



بحسب منظمات حقوق الإنسان نقلت عنهم أسوشيتد برس، تم اعتقال خمسة من الأشخاص الذين ظهروا في الصورة التي أشار إليها ترامب خلال احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام. إحدى النساء، وهي من الأقلية البهائية في إيران، متهمة بأنها جزء من شبكة توصف بأنها "شيطانية وخاضعة لنفوذ إسرائيل".

التعرف على النساء الثماني

لكن بحسب مؤسسة "مشروع قانون الحرب" (Lawfare Project)، وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، تم التعرف على النساء الثماني، وجاؤوا على النحو التالي: بيتا همّتي، غزال جلانداري، گلناز ناراجي، فينوس حسين نجاد، بناه موحدي، إنسية نجاتي، محبوبة شعباني، وديانا طاهر آبادي.

وحسب المؤسسة، فإن بيتا همّتي تعتقد أنها أول امرأة متظاهرة في إيران يُحكم عليها بالإعدام. وقد اتُّهمت بتحريضها على انتفاضة يناير ضد النظام الإيراني في طهران، وعُرض اعترافها على التلفزيون الرسمي.

أما حسين نجاد وبيفاند نائيمي، فقد اعتقلتهما قوات الأمن الإيرانية من أماكن عملهما، واعترفتا أيضًا على التلفزيون الرسمي بالمشاركة في احتجاجات لم يحضراها أصلًا، بحسب صحيفة "ذا تليجراف البريطانية". وتشير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "نجاتي" اعتُقلت في يناير وهي أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وتبلغ گلناز ناراجي من العمر 37 عامًا، وهي طبيبة طوارئ في مستشفى بطهران، وقد اعتُقلت أيضًا في يناير، بحسب منظمة "فيمنّا" الحقوقية. كما اتُّهمت محبوبة شعباني بمساعدة المتظاهرين المصابين واعتُقلت في فبراير، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان "هينجاو".

اعتقال نساء مراهقات في طهران

كما أفادت تقارير أن اثنتين من النساء الظاهرات في الصور في سن المراهقة. طاهر آبادي، وهي طالبة تبلغ 16 عامًا، اعتُقلت في 25 يناير، بحسب وسيلة إعلام إيرانية. كما يُقال إن بناه موحدي مراهقة أيضًا ومتهمة بالمشاركة في مظاهرات ضد النظام.

وقال ترامب إنه عارض إعدام المتظاهرين الذين يُعتبرون معارضين للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أن إدارته تقول إنه منع إعدام 837 شخصًا في يناير من هذا العام خلال احتجاجات واسعة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.