إعلان

الخارجية الإيرانية: لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن المشاركة في محادثات السلام

كتب : وكالات

08:10 م 21/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي" بشأن مشاركة إيران في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.
وقال بقائي: "السبب واضح، فالأمر ليس ترددًا، بل لأننا نواجه رسائل متناقضة وسلوكًا غير متسق وإجراءات غير مقبولة من الجانب الأمريكي".
وأضاف أن ذلك يشمل الهجمات الأمريكية على سفن إيرانية وفرض حصار على مضيق هرمز.
وتابع: "إن هذه الإجراءات الأمريكية تُعد قرصنة بحرية وإرهاب دولة، خصوصًا فيما يتعلق بالسفينتين الإيرانيتين المعنيتين"، مضيفًا أن "تحركات الولايات المتحدة تثير تساؤلات حول نواياها وجديتها".
وأضاف: "يجب أن تكون العملية الدبلوماسية قائمة على النتائج، ومتى ما توصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذا الاستنتاج، فسوف تتخذ القرار اللازم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية