قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي" بشأن مشاركة إيران في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وقال بقائي: "السبب واضح، فالأمر ليس ترددًا، بل لأننا نواجه رسائل متناقضة وسلوكًا غير متسق وإجراءات غير مقبولة من الجانب الأمريكي".

وأضاف أن ذلك يشمل الهجمات الأمريكية على سفن إيرانية وفرض حصار على مضيق هرمز.

وتابع: "إن هذه الإجراءات الأمريكية تُعد قرصنة بحرية وإرهاب دولة، خصوصًا فيما يتعلق بالسفينتين الإيرانيتين المعنيتين"، مضيفًا أن "تحركات الولايات المتحدة تثير تساؤلات حول نواياها وجديتها".

وأضاف: "يجب أن تكون العملية الدبلوماسية قائمة على النتائج، ومتى ما توصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذا الاستنتاج، فسوف تتخذ القرار اللازم".