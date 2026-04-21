شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالاتها إعجاب متابعيها.

وظهرت أمينة خلال الفيديو بعدة إطلالات أنيقة، من بينها فستان باللون النبيتي، وأخر جامبسوت باللون الكحلي، ما أبرز أناقتها وتنوع اختياراتها.

تعليقات الجمهور

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت بعض التعليقات: "قمر"، "جميلة جدًا"، "أجمل واحدة"، "ما شاء الله خطيرة"، "عسل أوي".

غيابها عن دراما رمضان 2026

يُذكر أن الفنانة أمينة خليل غابت عن موسم دراما رمضان 2026، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "لام شمسية"، بمشاركة الفنان محمد شاهين.

أحدث أعمالها السينمائية

وظهرت أمينة خليل كضيفة شرف في فيلم "الست"، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، وأمير المصري.

