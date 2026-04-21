جيش الاحتلال يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار في لبنان

كتب : محمود الطوخي

07:59 م 21/04/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزب الله اللبنان بخرق اتفاق وقف النار في لبنان وإطلاق قذائف صاروخية استهدفت وحداته المتمركزة في جنوب لبنان، معلنا عن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت منصة الإطلاق ردا على هذا الهجوم.

وفي حال حدوثها، ستكون هذه الواقعة هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل إطلاق صواريخ من جانب حزب الله تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول صمود التهدئة.

خروقات ميدانية لوقف النار في لبنان

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإطلاق الصاروخية بأنها تمثل "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف النار في لبنان".
وأكد جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية قبل تمكنها من اجتياز الحدود نحو الداخل الإسرائيلي.

"ماتت وسابتني".. صرخة عريس الشرقية المكلوم بعد رحيل عروسه وسط القاعة -صور

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان

