اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزب الله اللبنان بخرق اتفاق وقف النار في لبنان وإطلاق قذائف صاروخية استهدفت وحداته المتمركزة في جنوب لبنان، معلنا عن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت منصة الإطلاق ردا على هذا الهجوم.

وفي حال حدوثها، ستكون هذه الواقعة هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل إطلاق صواريخ من جانب حزب الله تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول صمود التهدئة.

خروقات ميدانية لوقف النار في لبنان

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإطلاق الصاروخية بأنها تمثل "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف النار في لبنان".

وأكد جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية قبل تمكنها من اجتياز الحدود نحو الداخل الإسرائيلي.