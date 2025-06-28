المنوفية - أحمد الباهي:

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، تواجده داخل مديرية التربية والتعليم لمطالعة نتيجة الإعدادية والتوجه لاعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال ساعة.

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي، انطلقت يوم السبت 31 مايو الماضي وانتهت الأربعاء 4 يونيو، إذ أدى نحو 86 ألف و12 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمشاركة 14 ألف و112 (رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات، وذلك عبر 400 لجنة جُهزت لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية.