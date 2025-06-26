إعلان

من لجنة "أولاد الأكابر" بسوهاج.. ماذا قال الطلاب عن امتحاني الفيزياء والتاريخ؟

05:24 م الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طلاب (4)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (5)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (6)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (7)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (8)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (9)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (3)
  • عرض 9 صورة
    طلاب (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تباينت آراء طلاب مدرسة سفلاق الثانوية العامة حول امتحاني الفيزياء والتاريخ، والذين يؤدون امتحاناتهم داخل لجنة مدرسة الإعدادية بنات بساقلتة، المعروفة بـ"لجنة أولاد الأكابر".

وأشار معظم الطلاب إلى أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى آخرون من أجواء غير منضبطة داخل اللجنة أثرت على تركيزهم.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج أكدت جاهزيتها الكاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، التي يؤديها هذا العام 32 ألفًا و18 طالبًا وطالبة، موزعين على 79 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية الثانوية العامة 2025 الفيزياء التاريخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)