سوهاج – عمار عبدالواحد:

تباينت آراء طلاب مدرسة سفلاق الثانوية العامة حول امتحاني الفيزياء والتاريخ، والذين يؤدون امتحاناتهم داخل لجنة مدرسة الإعدادية بنات بساقلتة، المعروفة بـ"لجنة أولاد الأكابر".

وأشار معظم الطلاب إلى أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى آخرون من أجواء غير منضبطة داخل اللجنة أثرت على تركيزهم.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج أكدت جاهزيتها الكاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، التي يؤديها هذا العام 32 ألفًا و18 طالبًا وطالبة، موزعين على 79 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.