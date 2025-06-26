أول رد من تعليم الغربية على واقعة "سماعة الغش" في المحلة

الغربية – مروة شاهين:

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط طالبة بلجنة ثانوية بمدينة المحلة الكبرى وبحوزتها سماعة بلوتوث لاستخدامها في الغش، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة.

وكان رواد منصات التواصل قد تداولوا منشورات تزعم أن الطالبة استُوقفت أثناء تفتيشها قبل دخول اللجنة، وأنها استغاثت بوالدها الذي كان يعاونها في محاولة الغش، إلا أنه لاذ بالفرار بمجرد افتضاح الأمر.

من جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم على لسان مصدر مسؤول، أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات رسمية تتعلق بهذه الواقعة، مشددة على أن جميع لجان الثانوية العامة تخضع لرقابة مشددة وتسيّر أعمالها بشكل طبيعي ومنضبط دون أي مشكلات تُذكر.

ودعت المديرية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المساهمة في نشرها، مطالبة باستقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.