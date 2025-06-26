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محافظ دمياط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام

11:13 ص الخميس 26 يونيو 2025

الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

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محافظات - مصراوي:

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام الحكومى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ٢٣٠ درجة، على أن يتم السماح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٧٥ درجة فأكثر بالتنسيق فى المدرسة التى يرغبها.

كما اعتمد محافظ دمياط، درجة القبول بفصول الخدمات بالثانوي العام بمجموع ٢١٠ درجة.

جاء ذلك بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، الذي أشار إلى أن التنسيق جاء بناء على الإحصاء الوارد من دارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، والإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

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