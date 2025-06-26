تداول صور امتحان الفيزياء على "جروبات الغش".. والتعليم تحذر

كتب- أحمد الجندي:

تشهد بعض جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام في الوقت الحالي تداول صور يزعم البعض أنها تتعلق بامتحان مادة الفيزياء، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2025 حاليًا داخل لجان الامتحانات الرسمية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنويهًا عاجلًا، موجهًا للطلاب الذين يحاولون الإخلال بسير لجان الثانوية العامة 2025، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تصرفات تخل بالقوانين المنظمة لسير الامتحانات أو تعكس سوء سلوك من داخل اللجان.

وأكدت الوزارة أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تخضع لإشراف صارم وإجراءات رقابية دقيقة، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي طالب يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بالغش أو التلاعب أو نقل الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم تطبيق القوانين دون تهاون

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