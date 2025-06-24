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ظهرت رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

04:25 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 64.39% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 94 ألفا 405 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 60 ألف 544 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 64.39%

ووجه "سراج" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

وينشر "مصراوي" نتيجة القطاعات الثلاث بالشهادة الإعدادية بسوهاج.

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