إعلان

اليوم.. آخر موعد لتلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

07:30 ص 16/06/2026

طلاب الثانوية العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنتهى اليوم الثلاثاء لجان الإدارة من استقبال اعتذارات المشاركين بـ امتحانات الثانوية العامة 2026، حيث تم تفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام، من الأحد 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 16 من نفس الشهر وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

واستقبلت لجان الإدارة آلاف الطلبات لكن توافرت لديهم شروط عدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول الاعتذارات:

- وجود طفل أقل من عامين مع تقديم صورة شهادة الميلاد.
- المرض بشرط وجود تقرير طبي بأن العضو مريض مرض مزمن أو معفي من أعمال الامتحانات.
- صدر ضده قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات وتقديم ما يثبت ذلك.
- رعاية طفل معاق وتقديم ما يثبت ذلك.
- ندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات يجوز لأحدهم تقديم اعتذار.
- سفر الزوج للخارج أو عمله بمنطقه نائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثانوية العامة امتحانات اعتذارات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
شئون عربية و دولية

نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
منها فيلم إن غاب القط.. أفلام تعرض على منصات رقمية قريبا
سينما

منها فيلم إن غاب القط.. أفلام تعرض على منصات رقمية قريبا
انخفاض سعر البنزين في أمريكا لأقل من 4 دولارات.. ما السبب؟
اقتصاد

انخفاض سعر البنزين في أمريكا لأقل من 4 دولارات.. ما السبب؟
اليوم.. آخر موعد لتلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. آخر موعد لتلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2026
من رعي الغنم للمونديال وعاشور تاريخي.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس
كأس العالم 2026

من رعي الغنم للمونديال وعاشور تاريخي.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان