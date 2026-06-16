تنتهى اليوم الثلاثاء لجان الإدارة من استقبال اعتذارات المشاركين بـ امتحانات الثانوية العامة 2026، حيث تم تفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام، من الأحد 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 16 من نفس الشهر وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

واستقبلت لجان الإدارة آلاف الطلبات لكن توافرت لديهم شروط عدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول الاعتذارات:

- وجود طفل أقل من عامين مع تقديم صورة شهادة الميلاد.

- المرض بشرط وجود تقرير طبي بأن العضو مريض مرض مزمن أو معفي من أعمال الامتحانات.

- صدر ضده قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات وتقديم ما يثبت ذلك.

- رعاية طفل معاق وتقديم ما يثبت ذلك.

- ندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات يجوز لأحدهم تقديم اعتذار.

- سفر الزوج للخارج أو عمله بمنطقه نائية.