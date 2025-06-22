طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية: الامتحان اتسرب والمراقبين غير مبالين

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، وعبر بعض الطلاب عن غضبهم بعد تداول أنباء عن تسريب الامتحان بالإضافة إلى أن بعض الأسئلة كانت غير واضحة وسط شكاوى من معاملة مراقبين داخل اللجان.

وأكدت طالبات بالثانوية العامة لـ"مصراوي"، أن أسئلة الامتحان جرى تسريبها قبل دخول الطلاب اللجان ما تسبب في حالة من التوتر والقلق بين الطلاب.

وأوضحت إحدى الطالبات أن أغلب أسئلة الامتحان كانت سهلة نسبيا رغم أن بعضها تطلب وقت للإجابة، لافتة إلى أن أسئلة النحو لم تكن واضحة بشكل كاف وتطلبت وقتا كبيرا لفهمها.

واعتبرت إحدى الطالبات أن مدة الامتحان لم تكن كافية لحل الأسئلة التي تطلبت وقتا أكثر من المقرر، وأنه كان يحتاج أكثر من 3 ساعات فقط.

فيما رأى الطالب عبد الرحمن كمال أن أصعب أجزاء في الامتحان كانت في البلاغة والنحو و" البابل شيت" الذي احتاج وقت أكثر للإجابة، فيما اعتبر أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وقال إنه يتمنى أن تكون أسئلة الامتحانات المقبلة مناسبة للمدة المتاحة للإجابة.

وأدى 58 ألفا و911 طالبًا وطالبة في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية وذلك في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة وفق الجداول المعلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن 55 سؤالًا متنوعة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، بهدف قياس الفهم والاستيعاب والقدرة على التعبير لدى الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 تشمل: 4 أسئلة مقالية لقياس مهارات الكتابة والتعبير، و51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد تغطي جميع فروع المادة ليكون إجمالي الدرجة النهائية للمادة هو 80 درجة، كما يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات.

من جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.