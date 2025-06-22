"واصلوا التفوق".. محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية 2025

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اتصالاً هاتفياً مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 لتهنئتهم بالنجاح.

وأعلن المحافظ عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 تضم قائمة الأسماء الطلاب:

الطالب محمد أحمد محمد أحمد المقيد بمدرسة المصرية الإنجليزية لغات ع التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

الطالب عبد الله أحمد اسماعيل محمد المقيد بمدرسة كفر صقر للتعليم الأساسي ع التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصل على المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة منة سمير شعبان عبد المعطي المقيدة بمدرسة الشهيد طيار إبراهيم علي الحداد ع التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة همس سباعي السيد أحمد المقيدة بمدرسة الصالحية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الصالحية للتعليم الأساسي والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة.

أعرب المحافظ عن اعتزازه وتقديره لجهد الطلاب الأوائل وسعيهم من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، كما قدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم على النحو التالي:

الطالبة سما أسامة محمد متولي حسن المقيدة بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بأولاد صقر التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس بمجموع 278 درجة.

الطالبة مريم محمد أحمد محمود إبراهيم المقيدة بمدرسة التحرير ع التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالبة ثريا حازم فوزي السيد عيسى المقيدة بمدرسة العصايد ع التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية الحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالب عبد السلام رشاد علي حسين أحمد المقيد بمدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والحاصل على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالب مؤمن حازم عبد المعطي زيدان سعد المقيد يوسف عطوان الرسمية لغات ع التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والحاصل على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالب باسل أحمد فريد عبد الله محمد المقيد بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصل على المركز العاشر بمجموع 277.5 درجة.

الطالبة ريم محمد وصفي أبو المعاطي إبراهيم المقيدة بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بأولاد صقر التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز العاشر مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالب أحمد محمد أحمد محمد علي المقيد بمدرسة منشأة ناصر الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل على المركز العاشر مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالبة جنى إبراهيم محمد فكري المقيدة بمدرسة فاقوس الإعدادية الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والحاصلة على المركز العاشر مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالب كامل إسماعيل عبد العزيز محمد المقيد بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل على المركز العاشر مكرر بمجموع 277.5 درجة.

من جانبه دعا المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبله، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ الشرقية استقبل الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي للعام الدراسي 2024 /2025 م، بنسبة نجاح بلغت 81.19٪ % بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام ( 149482 ) طالب وطالبة حضر منهم 147786 طالب وطالبة.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2025 التيرم الثاني الآن، ويقدم موقع "مصراوي" خدمة للمتابعين والقراء، ويمكنهم من الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال إدخال رقم الجلوس للطالب.

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 81.19% عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

انطلقت الامتحانات بمشاركة 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية تغطي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن الشرقية.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي: