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بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في بني سويف -فيديو وصور

10:30 ص الأحد 22 يونيو 2025
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بني سويف - حمدي سليمان:

انطلق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في بني سويف، وسط حالة من الهدوء التام، و إجراءات أمنية مشددة.

ويؤدي 19 ألف و425 طالباً وطالبة الإمتحان أمام 45 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.

ومن جانبها شددت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأشارت، إلى تأمين مركز توزيع الأسئلة، وخروج صناديق الأسئلة في ظل إجراءات الأمنية مشددة حتى وصولها للجان في الموعد المحدد لها، وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول.

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