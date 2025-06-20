رسوب جماعي بمدرسة في بني سويف.. التعليم تكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

شهدت محافظة بني سويف، واقعة تعليمية أثارت جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمدرسة "حميدة أبو الحسن" التابعة لمركز الواسطى، والتي كشفت عن رسوب جميع الطلاب بالمدرسة، وعددهم 60 طالبًا، باستثناء طالبة واحدة فقط تمكنت من النجاح.

واقعة غير مسبوقة تثير غضب الأهالي

واعتبر كثير من أولياء الأمور والمتابعين أن ما حدث يُعد "كارثة تعليمية غير مسبوقة"، خاصة في ظل ما وصفوه بالتدهور الكبير في مستوى التحصيل الدراسي داخل بعض المدارس الريفية.

مدرسة بفصل واحد داخل عزبة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدرسة "حميدة أبو الحسن" لا تضم سوى فصل واحد فقط، يضم 60 طالبًا، وتقع في منطقة عزبة ريفية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المدرسة عبارة عن فصل واحد، مشيراً إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اتخذت عدة إجراءات منها تفعيل برامج صيفية علاجية للطلاب.

اقرأ أيضاً:

قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026

بدل يصل لـ 1770 يورو شهريًا.. شروط التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه

وقت بدل ضائع لطلاب الثانوية.. وإشادة بقرار "التعليم" بشأن تأخر توزيع الأسئلة