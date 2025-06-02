كتب- أحمد الجندي:

قال خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، إن كتيبات المفاهيم ستظل كما هي دون تغيير مقارنة بالعام الماضي، مع تعديل طفيف يخص مادة الإحصاء، التي ستُدرج هذا العام داخل كراسة الأسئلة لطلاب الشعبة الأدبية، بعد إدراجها ضمن المواد الأساسية.

12 نموذجًا استرشاديًا والأسئلة مستوحاة منها

وأوضح عبدالحكم أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت 12 نموذجًا استرشاديًا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات سيتم وضعها استنادًا إلى الأفكار الواردة في تلك النماذج، بهدف تدريب الطلاب على أنماط الأسئلة المتوقعة وتعزيز استعدادهم للامتحانات.

مراجعة دقيقة للأسئلة لضمان الجودة

وأشار رئيس الامتحانات إلى أن الأسئلة خضعت لمراجعات دقيقة من قبل متخصصين لضمان جودتها ودقتها، مؤكدًا التزام الوزارة بتحقيق معايير العدالة والوضوح في الامتحانات بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.