وزير التعليم: لا مجال لوجود أخطاء في أسئلة امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون خالية من الأخطاء، مشددًا على أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان دقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير التربوية المعتمدة.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أن لجان وضع الأسئلة راعت أقصى درجات الدقة والمراجعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة كل جزئية في الورقة الامتحانية بشكل دقيق ومتعدد المراحل، لتفادي أي خطأ قد يسبب ارتباكًا أو ظلمًا للطلاب.