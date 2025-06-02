وزير التعليم: 85 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُعقد بنفس الشكل والنظام المعتمد في العام الماضي، دون أي تغييرات في الإجراءات أو مواصفات الورقة الامتحانية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الامتحانات ستتضمن 85% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، كما هو متبع في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على الحفاظ على استقرار شكل الامتحان لتقليل التوتر والضغط النفسي على الطلاب.

وأوضح عبد اللطيف أن الجديد في امتحانات هذا العام هو مضاعفة أعداد المراقبين داخل اللجان، وذلك بهدف تعزيز الانضباط وتحقيق أعلى درجات الرقابة والشفافية.

وأكمل: كما تم اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين اللجان وزيادة الإشراف عليها، مؤكدًا أن الوزارة استعانت بعدد كبير من الشباب الخريجين للمشاركة في أعمال المراقبة، لضمان انضباط العملية الامتحانية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع الصحفيين بمختلف المؤسسات الإعلامية، معبرًا عن اعتزازه بالتعاون معهم، ومؤكدًا أن الوزارة تتابع باهتمام كل ما يُنشر في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الوزارة تستفيد كثيرًا مما يُكتب في الصحف والمواقع، وتتعامل بجدية مع أي ملاحظات أو سلبيات يتم رصدها، إيمانًا منها بكفاءة ومهنية الصحفيين.