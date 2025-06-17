أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 12 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بمركزي دار السلام وجهينة بمحافظة سوهاج، وذلك صباح اليوم.

ووفقًا لمصادر مسؤولة بمحافظة أسيوط، فقد وقع الحادث نتيجة انحراف السيارة عن مسارها واصطدامها بكتلة رملية على جانب الطريق، ما أدى إلى انقلابها. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف أسيوط إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: مصطفى عبدالنبي عبدالحميد، يسري غيط عبدالعزيز، محمود إسحاق عبدالرحيم، كريم صابر حداس، رشا محمد هاشم، محمد نصار ربيعي، محمود جمال خميس، محمد عرفات أحمد، عماد علي أحمد، نورا صبري عبدالرحيم، صفاء غيط محمد، وصباح عطية محمد.

وأكد أحمد ثابت، رئيس مركز ومدينة الغنايم، أن جميع المصابين يخضعون للرعاية الطبية، وأن حالتهم الصحية مستقرة حتى الآن.

من جانبه، أوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط أن السيارة كانت تقل مجموعة من المراقبين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، ضمن خطة توزيع المراقبين على لجان الامتحانات بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة المنكوبة تحمل لوحات معدنية رقم (7931 ي ط أ)، وأن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على المركبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.