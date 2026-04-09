أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمستشاري المواد الدراسية في كافة المديريات والإدارات التعليمية، بشأن تنظيم تصحيح الواجبات المدرسية لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت الوزارة ضرورة تصحيح المعلم للأداء المنزلي في الحصة التالية مباشرة بعد تقديمه، مع رصد الدرجات بشكل دقيق لتعزيز متابعة تحصيل الطلاب الأكاديمي.

واجب الطلاب الغائبين

أشارت وزارة التعليم إلى أن الطلاب الذين يتغيبون عن حضور المدرسة ملزمون بتقديم الواجب المنزلي في الموعد المحدد كباقي الزملاء، دون السماح بأي تأخير.

وفي حال تقديم الواجب بعد الغياب، يقوم المعلم بتصحيحه دون تسجيل درجة للطالب، مع توضيح حالة الغياب بكتابة عبارة "الطالب غائب في هذا اليوم" بوضوح في الهامش العلوي للواجب.