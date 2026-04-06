قال بيان صادر عن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق متمثل في "معهد الكوزن المصري الياباني" أحد مشروعات الصندوق وشركة SE Wiring Systems Egypt، بهدف دعم وتنمية المهارات العملية لطلاب المعهد وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة، وتحت مظلة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين التعليمي والصناعي

وبحسب بيان، يأتي هذا التعاون في سياق تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين التعليمي والصناعي، حيث يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مقار الشركة، وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب، بالإضافة إلى دعم المشروعات التعليمية والبحثية التطبيقية، كما يشمل التعاون العمل على توفير فرص تشغيل متميزة للخريجين، وفقًا لاحتياجات الشركة ومعاييرها المهنية.

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الجانبين، حيث شارك من شركة سوموتومو اليابانية كل من محمد همام المدير الإقليمي، ومحمد صبري مدير الموارد البشرية فرع العاشر، وإسلام محمد مدير التدريب فرع العاشر، وأحمد مهدي المدير الإقليمي للتدريب والتطوير.

ومن جانب الصندوق، حضر التوقيع جنتشو موري المدير المشارك للمشروع، ومياكي ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، إلى جانب عمرو شوقي المستشار القانوني للصندوق، و الدكتورة مها صلاح مدير التعاون الدولي، كما شارك من جانب المعهد كل من الدكتور أحمد البنداري رئيس المعهد، والدكتور هاني النشار مدير برامج الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي، والدكتور أحمد شعبان الأمين العام للمعهد.



رشا شرف: التعاون مع كبرى الكيانات الصناعية يمثل خطوة محورية

أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز التعليم التطبيقي، مشيرةً إلى أن التعاون مع كبرى الكيانات الصناعية يمثل خطوة محورية نحو إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل محليًا ودوليًا .

الصندوق يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين

وأضافت أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الصناعية الكبرى، بما يسهم في نقل وتوطين أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية داخل مصر، مؤكدةً أن نموذج معهد الكوزن المصري الياباني يُعد تجربة رائدة في التعليم التكنولوجي المتقدم، ويمثل منصة حقيقية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

المساهمة في إعداد جيل قادر على الانخراط بكفاءة

ومن جانبه، أوضح محمد صبري، مدير الموارد البشرية بالشركة أن الشراكة مع معهد الكوزن المصري الياباني تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، حيث نحرص على نقل الخبرات العملية للطلاب، والمساهمة في إعداد جيل قادر على الانخراط بكفاءة في بيئة العمل الصناعية .

البروتوكول يعزز من فلسفة التعليم التطبيقي التي يتبناها المعهد

كما أعرب الدكتور أحمد البنداري، رئيس المعهد، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يعزز من فلسفة التعليم التطبيقي التي يتبناها المعهد، ويمنح الطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في تخريج كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

ويعكس هذا التعاون توجهًا استراتيجيًا نحو بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وربطها بالتطبيقات العملية، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة لدعم خطط التنمية الشاملة.