وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستشاري المواد في المديريات والإدارات التعليمية بشأن تطبيق نماذج التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل في جميع المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالآلية المحددة لضمان سير التقييمات بشكل منظم وفعّال داخل الفصول الدراسية، بما يسهم في قياس مستوى الطلاب بشكل دقيق ومنصف.

آلية توزيع التقييمات

أوضحت الوزارة أن التقييمات الأسبوعية موزعة على ثلاثة نماذج، هي "أ، ب، ج"، ويتم توزيعها على الطلاب داخل الفصل بالتتابع، بحيث لا يكون الطالب ملزمًا بنفس النموذج في كل مرة.ش