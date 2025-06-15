محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث يؤدي 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانات تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، توفير كافة سبل الرعاية لأبنائنا الطلاب وضمان حسن سير أعمال الامتحانات متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بكافة قطاعاته يعمل ميدانيا لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم، والتأكد من توفير متطلبات الأداء الأمثل لهم داخل لجان الامتحانات، حرصا عليهم وتوفير سبل تحقيق النجاح والتوفيق لهم جميعا.

وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من لجان الامتحانات بمدينة المنصورة هي، لجنة مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات، ويؤدي فيها 242 طالبا الامتحانات موزعين على 12 لجنة نظام جديد، ولجنتان نظام قديم، واطمأن على توفير جميع الخدمات اللازمة للطلاب، وأكد على وجود الزائرة الصحية بكل لجنة، .

كما تفقد محافظ الدقهلية لجنة مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط، وتضم 32 لجنة بالإضافة الى لجنة خاصة، بعدد طلاب 632.

وأكد على توفير كافة احتياجات اللجان، والتقى المواطنين أمام اللجنة وطمأنهم على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب لأبنائهم لأداء الامتحانات.

كما تفقد محافظ الدقهلية لجنة مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بنين، ويؤدي فيها الامتحانات 505 طالب، في 26 لجنة.

وتبادل المحافظ الحديث مع الطلاب خلال المدة الفاصلة بين الفترتين، وشد من أزرهم واستمع إليهم وتأكد منهم على حسن سير اللجنة وتوفير جميع أوجه الرعاية، وحثهم على التفوق والنجاح وأن يكونوا من بين الأوائل على مستوى الجمهورية، فمدرستهم من المدارس المصنفة على مستوى مدارس الجمهورية.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم وسعادتهم بلقاء المحافظ، وعلى توفير كافة أوجه الرعاية لهم.