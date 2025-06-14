بـ260 لجنة.." تعليم القاهرة" تنهي استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة كل التجهيزات المتعلقة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق رسميًّا غدًا الأحد 15 يونيو 2025.

ضمان الانضباط وتكافؤ الفرص

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الاستعدادات جاءت بهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشارت إبراهيم إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 111296 طالبًا وطالبة موزعين على 260 لجنة امتحانية.

تجهيزات شاملة داخل اللجان وخارجها

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز اللجان بكل ما يلزم لاستقبال الطلاب والمراقبين؛ حيث تم التأكد من تشغيل المراوح بكفاءة لضمان التهوية الجيدة، إلى جانب توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الطقس، وتم التأكد من سلامة الإنارة ومناسبة الأثاث لعمر الطلاب، إلى جانب توفير زائرة صحية داخل كل لجنة للحفاظ على سلامة الطلاب.

استراحات ومتابعة ميدانية للمراقبين

وأعدَّت المديرية استراحات مناسبة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين القادمين من خارج المحافظة، إلى جانب تنظيم مرور دوري لمديري الإدارات التعليمية على اللجان للاطمئنان على سير العمل وتوافر سبل الراحة بها.

إجراءات أمنية مشددة لمنع الغش وحماية الطلاب

وشددت المديرية على تأمين محيط اللجان، ومنع وجود أولياء الأمور بالقرب منها؛ لضمان هدوء سير الامتحانات، وتم إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات في أماكن واضحة داخل المدارس، مع منع دخول الطلاب أو المراقبين بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف والساعات الذكية والسماعات.

رقابة إلكترونية وتواصل مستمر مع غرف العمليات

تم تأكيد فحص وصيانة كاميرات المراقبة داخل اللجان لمتابعة أية محاولات للغش أو التجاوزات، مع التنسيق اللحظي مع الغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات المحافظة، ومديرية التعليم، والإدارات التعليمية، لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

خدمة مراجعات الثانوية مستمرة أثناء الامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استمرار تقديم خدمة المراجعات النهائية للطلاب خلال فترة الامتحانات، كدعم مجاني يساعد الطلاب على تحقيق أفضل أداء ممكن.

اقرأ أيضًا:

التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب

"تعليم الجيزة" تُعلن الجاهزية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة