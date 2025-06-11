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موعد التقدم للمدارس الإعدادية والثانوية الرياضية

07:39 م الأربعاء 11 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، أكدت فيه بدء الاستعدادات لقبول دفعة جديدة من الطلاب والطالبات الناجحين في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025، والراغبين في الالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات خلال العام الدراسي الجديد 2025/2026.

فتح باب التقديم وسحب الملفات في 14 يونيو

وأشارت الوزارة إلى أن عملية سحب ملفات التقديم للالتحاق بهذه المدارس ستبدأ يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم وتنمية قطاع التربية الرياضية، كجزء لا يتجزأ من تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام.

هدف المدارس الرياضية

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المدارس يتمثل في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من سن مبكرة، والعمل على إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، بما يسهم في رفع اسم الوطن في مختلف المحافل الرياضية.

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