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رفع كفاءة المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة في بورسعيد - صور

02:36 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تكثيف أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025.

وأشار، خلال متابعته أعمال تجهيز اللجان، إلى أنه وجه بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة، وذلك للاستعداد المبكر لبدء امتحانات الثانوية العامة، لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وأوضح أن فريق القوارض والحشرات كثف أعمال رش وتطهير المدارس، حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الفصول والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها، لافتًا أنه وجه الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور اليومي على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس لبدء امتحانات الثانوية العامة.

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