"تعليم الجيزة" تنفي تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي زُعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي يؤديه الطلاب اليوم الأحد ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأكدت المديرية، في بيان، اليوم، أن الصور المتداولة لا تمت بصلة إلى ورقة الأسئلة الرسمية، مشددة على أن الامتحانات تُعقد داخل لجان مؤمنة بالكامل وتحت رقابة مشددة لضمان الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح البيان أن جميع لجان الامتحانات خضعت لإجراءات تفتيش صارمة قبل بدء الامتحانات، حيث جرى التأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأي وسيلة إلكترونية، خاصة الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، التي تحظر وجود مثل هذه الأجهزة داخل اللجان لمنع حالات الغش الإلكتروني.

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