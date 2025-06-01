صور- وزير التعليم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية والإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

780 ألف طالب يؤدون الامتحانات في 2647 لجنة على مستوى الجمهورية

ويؤدي طلاب دبلومات المدارس الثانوية الفنية في تخصصات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، اليوم الامتحانات التحريرية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين (780000) طالبًا وطالبة، وتُعقد الامتحانات في عدد (2,647) لجنة تغطي 106 مادة امتحانية على فترتين.

التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية

واطمأن الوزير على انتظام سير الامتحانات من خلال التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددًا على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه اللجان وحل المشكلات أولاً بأول، لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

تشديد على الانضباط والتعامل الحاسم مع محاولات الغش داخل اللجان

وشدد الوزير على أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش سواء كانت تقليدية أو باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، مع التأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأجهزة الهاتف المحمول داخل اللجان.

تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ووجه الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات على جهودهم المبذولة.

غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي استحدثت للمرة الأولى هذا العام، حيث يتم من خلالها متابعة كافة غرف عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كافة المديريات التعليمية.

وتابع الوزير من داخل غرفة العمليات سير امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، حيث أكد على مواصلة سير العملية الامتحانية بشكل منضبط وضمان توفير كافة سبل الراحة للطلاب والالتزام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات غش يتم ضبطها.

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