رسمياً.. جداول امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائيةبمدارس الجيزة 2025
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات نهاية العام لطلاب صفوف النقل المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى 2024/2025.
مواعيد امتحانات الترم الثاني بمدارس الجيزة 2025
وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم الخميس 22 مايو مايو 2025 للمرحلة الابتدائية وتشتمل علي المراحل الأتية:
المرحلة الابتدائية: تشمل امتحانات للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.
المرحلة الإعدادية: تشمل امتحانات لصفوف الأول والثاني الإعدادي.
المرحلة الثانوية: تشمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.
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