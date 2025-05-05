رسمياً.. جداول امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائيةبمدارس الجيزة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات نهاية العام لطلاب صفوف النقل المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

مواعيد امتحانات الترم الثاني بمدارس الجيزة 2025

وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم الخميس 22 مايو مايو 2025 للمرحلة الابتدائية وتشتمل علي المراحل الأتية:

المرحلة الابتدائية: تشمل امتحانات للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.

المرحلة الإعدادية: تشمل امتحانات لصفوف الأول والثاني الإعدادي.

المرحلة الثانوية: تشمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة سبتمبر المقبل

"رفيق".. لعبة إلكترونية صممتها طالبة لتعزيز الصحة النفسية