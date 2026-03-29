تعليم الجيزة تؤجل امتحانات مارس لصفوف النقل بسبب الطقس

كتب : أحمد الجندي

12:06 م 29/03/2026

الدكتور أحمد الأنصاري

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قرارًا بتنظيم مواعيد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، بناء على قرار محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري بتعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المديرية أن الامتحانات المقررة اليوم سيتم تأجيلها إلى يوم الاثنين 6 أبريل، وذلك نظرًا لتصادف يوم الأحد 5 أبريل مع عيد أحد الشعانين، الذي يمثل مناسبة دينية للأخوة الأقباط.

وأشارت المديرية إلى أن الدراسة وأعمال الامتحانات ستستأنف غدًا وفق الجداول المحددة مسبقًا، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

يذكر أن، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعلن عن تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

