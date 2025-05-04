موعد إجازة نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية والثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة نهاية العام للطلاب 2025، وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المدارس للعام الدراسي 2024-2025 يوم الأربعاء 28 مايو، وذلك عقب انتهاء الامتحانات المقررة في الثلاثاء 27 مايو، وفقًا للجداول المعتمدة من المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء 4 يونيو، لتبدأ الإجازة لهم من الخميس 5 يونيو 2025، حيث يحصل الطلاب على فترة راحة تمتد حتى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية وبدء التقديم للمرحلة الثانوية.

وفيما يخص طلاب الثانوية العامة، فتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس 10 يوليو، على أن تبدأ الإجازة الصيفية لهم اعتبارًا من الجمعة 11 يوليو 2025، والتي تستمر حتى موعد إعلان نتائج التنسيق واستعداد الطلاب للالتحاق بالعام الجامعي الجديد.

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