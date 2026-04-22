توجيه عاجل من التعليم بشأن الأسئلة المتحررة بامتحانات الابتدائي والإعدادي

كتب : أحمد الجندي

12:41 م 22/04/2026

وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة موجهة إلى المديريات التعليمية، تقضي بعدم تضمين أسئلة تعتمد على المحتوى المتحرر داخل امتحانات مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، وذلك خلال تقييمات نهاية العام الدراسي 2026.

وأوضحت الوزارة، فيما يخص جدول الامتحانات، أن امتحان شهر أبريل لصفوف النقل من المقرر أن يُعقد خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، ضمن خطة تقييم الطلاب خلال العام الدراسي.

كما تقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للمواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع في 11 مايو، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية لصفوف النقل اعتبارًا من 16 مايو وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

وفي السياق ذاته، بدأت المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات استعداداتها المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم الانتهاء من تحديد مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة، وتشكيل اللجان المختصة بوضع الأسئلة.

كما شددت التعليم على أن تكون أسئلة الامتحانات شاملة لمقررات الفصل الدراسي الثاني وفقًا للأوزان النسبية لكل مادة، بما يضمن قياس نواتج التعلم بشكل دقيق ومنظم.

